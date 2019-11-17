РИАМО - 17 ноя. Столичные полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам, сообщает ТАСС.

«В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам, проводящийся с 2009 года в память Ивана Хуторского, пришли оперативники центра «Э» (управление МВД по борьбе с экстремизмом - ред.) и бойцы Росгвардии. Они задержали более 25 человек», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский. Участников турнира проверяют на причастность к несанкционированному митингу 27 июля в центре Москвы.

По данным СМИ, турнир по боевым искусствам проводили антифашисты. Соревнования были посвящены памяти Ивана Хуторского, который был убит в Москве 10 лет назад.

Акция протеста прошла 27 июля на Тверской улице в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованном митинге были задержаны более 1 тысячи человек. По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело.

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