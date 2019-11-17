РИАМО - 17 ноя. В Москве в здании торгового центра на Кутузовском проспекте сработала пожарная сигнализация, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Была заявка по адресу: Кутузовский проспект, дом 57 о сработавшей сигнализации. Подразделения прибыли и все проверили, возгорания не обнаружено», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарных администрация здания эвакуировала посетителей и сотрудников на улицу.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен торгово-развлекательный комплекс «Океания».