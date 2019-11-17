РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В двух многоквартирных домах Подольска временно отключат электричество 19 ноября из-за плановых работ на подстанции, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 19 ноября с 09:00 до 17:00 в связи с работами на подстанции не будет подаваться электроэнергия в жилые дома по адресу: Октябрьский проспект, дома №№9 и 9а», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.