РИАМО - 17 ноя. В Московском метрополитене на станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии вандал повредил скульптурную композицию «Мадонна с младенцем», сотрудники полиции задержали злоумышленника, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы подземки.

«Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, к сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время.

«Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения правил пользования метрополитена», - добавил представитель пресс-службы.

Станция Московского метрополитена «Римская» расположена на Люблинско-Дмитровской линии. Она открыта 28 декабря 1995 года и не является объектом культурного наследия.