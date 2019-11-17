РИАМО - 17 ноя. Правительства Московской области и столицы утвердили типы и стоимость абонементов на проезд по зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах, пассажиры смогут пользоваться картами «Тройка» и «Тройка-Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на одни сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо будет записать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка», - говорится в сообщении.

Пассажирам, которые планируют выезжать в «Дальнюю» зону, расположенную за пределами МЦД, нужно будет покупать пригородный абонемент, они также смогут оплатить поездку «Кошельком» карты «Тройка».

Абонементы и поездки по МЦД будут экономнее железнодорожных абонементов и билетов. Например, одна поездка на МЦД по картам «Тройка» или «Тройка-Стрелка» будет стоить в этом году 45 рублей, при этом пассажир имеет право бесплатной пересадки на метро или Московское центральное кольцо.

Если говорить про абонемент, то его стоимость на железной дороге плюс метро на 30 дней, например, от станции Долгопрудная составляет 3720 рублей. Абонемент на проезд по МЦД будет стоить 2570 рублей. Экономия в данном случае получается чуть свыше 30%.

Пассажир сможет оплатить свой проезд на МЦД наличными, банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и «МИР», смартфонами и другими гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

За одну поездку в зоне «Центральная» надо будет заплатить 42 рубля, а при проезде в или из зоны «Пригород» - 49 рублей. У пассажиров также будет возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК.

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