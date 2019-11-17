РИАМО - 17 ноя. Экспозиция работ художника Марка Шагала в музее «Новый Иерусалим» вызвала большой интерес у жителей и гостей Подмосковья, у касс выстроились большие очереди за билетами, передает корреспондент РИАМО.

Второй международный проект «Шагал. Между небом и землей» музея «Новый Иерусалим» в Истре открылся 16 ноября. Посетить выставку можно будет до 8 марта 2020 года.

Уже второй день в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре выстраиваются большие очереди у касс, которые связаны в первую очередь с открытием новой масштабной выставки «Шагал. Между небом и землей». Также много людей наблюдается и в самом выставочном зале, где представлены работы известного художника Марка Шагала.

Выставка собрала 239 работ из российских и зарубежных музеев и частных коллекций, 22 эскиза экспонируются в России впервые. Данная выставка открыла ежегодную программу «Зима в Подмосковье», которая включает целую серию выставок, концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.