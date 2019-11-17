РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск активисты приступили ко второму этапу создания Сада камней памяти и славы, в нем создадут холмистость, пересадят деревья и кустарники, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

В ноябре активисты завершили первый этап создания народного Сада камней памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках арт-объекта были собраны девять пятитонных камней из всех городов-героев России (Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда, Москвы).

«В настоящее время мы приступили ко второму этапу работ по созданию Сада камней памяти и славы. Они включают создание геопластики Сада камней, согласно проекту, пересадку деревьев и кустов и многое другое. Работы проводятся совместно жителями микрорайона Кузнечики, управляющей компанией МУП «ДЕЗ» и МУП «Подольский комбинат благоустройства», - сказал Макаров.

Он пояснил, что геопластика включает в себя создание холмистости высотой до 1,5 метра и рельефа местности. Согласно проекту активистам требуется завоз около 300 кубометров земли.

Работы по созданию арт-объекта планируется полностью завершить к 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы.