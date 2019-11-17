РИАМО - 17 ноя. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, после наезда автобуса на улице Академика Павлова в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

По его словам, инцидент произошел днем 16 ноября

«В районе дома 11, корпус 1 по улице Академика Павлова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автобуса 135-го маршрута. В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиров в городском транспорте в момент ДТП не было», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее пресс-служба столичного управления ГИБДД сообщила, что улице Академика Павлова автобус наехал на женщину. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

По данным СМИ, пострадавшая женщина в результате наезда автобуса получила тяжелый перелом позвоночника. Рядом с ней в момент ДТП был ребенок, он не пострадал.

Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>