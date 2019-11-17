РИАМО - 17 ноя. На следующей неделе в рамках проекте «Московское долголетие» в столице проведут несколько концертов, конкурс и викторину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«18 ноября коллектив участников проекта «Московское долголетие» «Романтика романса» выступит в районе Сокол (улица Сальвадора Альенде, дом 1). Начало в 13:00», – говорится в сообщении.

Ансамбль москвичей старшего поколения «Незабудки» 19 ноября представит программу «Осени слушая песни» в районе Дмитровский (Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1).

20 ноября в районе Вешняки (улица Реутовская, дом 6а) пройдет концерт «Мамины теплые руки», посвященный Дню матери, а в Марьине (улица Люблинская, дом 159) выберут супердедушку.

В Черемушках (улица Наметкина, дом 9) 21 ноября состоится «Битва хоров». В ней сразятся участники проекта «Московское долголетие».

Участник проекта «Московское долголетие» Александр Девальд выступит с концертом 22 ноября в районе Марьино (улица Люблинская, дом 159), в Текстильщиках (7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) пройдет викторина «Угадай мелодию».

В тот же день в Кузьминках (улица Зеленодольская, дом 36, корпус 1) пройдет концерт, на котором прозвучат фрагменты опер, написанных отечественными композиторами. Еще один концерт ко Дню матери пройдет в районе Коньково (улица Профсоюзная, дом 88/20).