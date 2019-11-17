РИАМО - 17 ноя. Серебро и бронзу выиграли подмосковные бойцы на международном турнире по тхэквондо в Париже French Open G1, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В состязаниях приняли участие подмосковные спортсмены. Шамсутдин Гамзатов завоевал серебро в весовой категории 63 килограмма, Арутюн Меликсетянц выиграл бронзу в весе до 87 килограммов», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что турнир French Open G1 – престижные рейтинговые соревнования по тхэквондо, которые имеют высокую значимость для спортсменов из разных стран мира.

«В копилке тхэквондистов уже имеются медали различного достоинства всероссийских и международных уровней. Поздравляю спортсменов и тренерский штаб с достойным выступлением на турнире во Франции и желаю дальнейших побед на международной арене», – добавил министр.