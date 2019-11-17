РИАМО - 17 ноя. В Москве на улице Академика Павлова автобус наехал на женщину, пострадавшую доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Ранее СМИ сообщили, что автобус протаранил женщину с ребенком на улице Академика Павлова на западе столицы. По предварительным данным, водитель забыл поставить транспортное средство на ручник. Женщина скончалась в больнице.

«В субботу около 14:00 на улице Академика Павлова автобус наехал на женщину. Она пострадала, ее доставили в больницу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>