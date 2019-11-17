РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В поселке Молодежный городского округа Подольск 24 ноября пройдет благотворительная ярмарка ко Дню матери, на собранные средства будут приобретены подарки для детей-инвалидов и одиноких пожилых людей, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«На мероприятие приглашаются все желающие, как посетить, так и поучаствовать в ней (ярмарке - ред.). Эта традиционная ярмарка проходит в доме культуры уже седьмой год. Жители поселка Молодежный сами пекут и приносят кулинарные и кондитерские изделия и многое другое», - говорится в сообщении.

На деньги, вырученные от продажи на ярмарке, будут приобретены новогодние подарки для детей-инвалидов и одиноких пожилых людей поселка.

Выпечку и кулинарные изделия можно будет приносить в день ярмарки - 24 ноября с 08:00 до 10:00. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: поселок Молодежный, дом 30. В этот день в СДК также будет проводиться концертная программа, вход будет платным.