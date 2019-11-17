На западе Москвы автобус протаранил прохожую с ребенком. Женщина скончалась от перелома позвоночника. Ребенок не пострадал.
По предварительным данным, водитель забыл поставить автобус на ручник.
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На западе Москвы автобус протаранил прохожую с ребенком. Женщина скончалась от перелома позвоночника. Ребенок не пострадал.
По предварительным данным, водитель забыл поставить автобус на ручник.
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