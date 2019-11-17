РИАМО – 17 ноя. Автобус протаранил женщину с ребенком на улице Академика Павлова на западе столицы, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, водитель забыл поставить транспортное средство на ручник, что привело к наезду», – говорится в сообщении.

Женщину доставили в больницу с переломом позвоночника. По последней информации, пострадавшая умерла в больнице. Ребенок не пострадал.

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