РИАМО - 17 ноя. Движение транспорта на участке Волгоградского проспекта в Москве в сторону центра восстановили после ограничений, связанных с ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Движение на участке свободно», – говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте сообщалось, что авария произошла в районе дома 181, корпус 1 по Волгоградскому проспекту. В сторону центра были перекрыты три полосы из четырех.

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