РИАМО - 17 ноя. В столичных «Лужниках» открылся один из крупнейших аквакомплексов в Европе – Дворец водных видов спорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня на карте Москвы появилась еще одна точка притяжения – Дворец водных видов спорта в «Лужниках». И с первого дня работы он наполнился людьми. <…> В добрый путь! Радости и здоровья всем, кого будут принимать эти гостеприимные стены», – написал Собянин в личном блоге на персональном сайте.

Он подчеркнул, что это – крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн, до 10 тысяч посетителей в сутки.

Общая площадь комплекса составляет более 50 тысяч квадратных метров. У комплекса есть уникальный для России бассейн с гидравлическим дном, его можно опустить или поднять. Глубина бассейна меняется от 10 до 125 сантиметров – там могут купаться маломобильные граждане и дети. В длину бассейн составляет 25 метров и 6 метров в ширину. Также в комплексе расположены еще два бассейна.

Аквапарк, который может вместить до 1,5 тысяч человек одновременно, обладает уникальной чертой – раздвигающейся крышей. Посетители могут пользоваться девятью горками общей длиной 1,3 километра. В аквапарке также есть детский городок, волновой бассейн и «медленная река».