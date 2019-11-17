РИАМО - 17 ноя. Полицейские задержали троих мужчин, которые проникли в салон сотовой связи в районе Крылатское и похитили оттуда технику на 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Осеннем бульваре. Сотрудники оператора связи сообщили в полицию о сработавшем сигнале тревоги в салоне связи – был замечен неизвестный в маске с пакетами в руках, который выбежал из офиса и скрылся.

«Прибывшие полицейские задержали троих безработных мужчин, которые подобрали ключи от входной двери, проникли в салон связи и похитили имущество, принадлежащее ПАО «Вымпелком». Материальный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).