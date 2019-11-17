РИАМО – 17 ноя. Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал две основные причины высокой смертности на российских дорогах – езда в нетрезвом виде и использование мобильных телефонов за рулем, сообщает РИА Новости.

В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий, в которых погибли свыше 18 тысяч человек, почти 215 тысяч получили различные травмы.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья. <…> Нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», – сказал Тодт.

Он добавил, что во время поездок в Россию нередко замечал, что люди не пристегиваются ремнем безопасности в случаях, когда это стоит сделать.

При этом Тодт отметил, что РФ всегда выражала свою заинтересованность в том, чтобы занимать лидирующие позиции в области обеспечения безопасности на дорогах.

Спецпосланник также призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.

«Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», – сказал он, добавив, что вполне поддерживает практику лишения прав.