РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В дома 72 поселка Дубровицы городского округа Подольск проверят систему водоотведения после жалобы на подтопление подвальных помещений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В КПЦ «Дубровицы» Подольска по поручению главы городского округа Николая Пестова прошла встреча с жителями по вопросам реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» и муниципальной программы «Жилище», в соответствии с которыми на территории поселка Дубровицы запланировано строительство двух жилых домов — 72а и 17а.

«Жители (существующего - ред.) дома 72 (который будет находиться рядом с будущим домом 72а - ред.) задали ряд вопросов, касающихся организации будущего строительства. Их беспокоит вопрос сохранения растущих взрослых деревьев, расчет нагрузки на инженерные сети, фундамент и подвальное помещение дома и многое другое. Эти и другие вопросы жителей зафиксированы в резолюции встречи», - сказал замглавы администрации городского округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что по итогам встречи проверят систему водоотведения в связи с подтоплением подвала в доме 72. Об остальных вопросах будет доложено Пестову, он даст соответствующие поручения профильным заместителям.

В новые четырехэтажные дома планируется переселить граждан из аварийного фонда: в доме 72а предусмотрено выделить на эти цели 85 квартир, в доме 17а - 48. Всего запланировано переселение 13 аварийных домов, расположенных на территории округа: домов 63, 64, 65, 66 поселка Дубровицы; дома 4а в деревне Бережки; домов 21, 23, 24, 25, 26 поселка Молодежный; домов 15, 17 по улице Курчатова и 16/2 по улице Быковской.

В настоящее время разработан проект строительства, получено заключение о согласовании архитектурно-художественного облика проектируемых зданий, положительные заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

На встрече жителям представили презентацию будущего дома 72а, рассказали о благоустройстве прилегающей территории, обустройстве парковок, размещении малых архитектурных форм и сроках окончания строительства.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский обратил внимание собравшихся на неизбежные временные неудобства, связанные с предстоящими строительно-монтажными работами, заверив, что комитет приложит все возможные усилия, чтобы их минимизировать.