РИАМО - 17 ноя. На территории Подмосковья и Москвы в ночь на 18 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили с 21 часа 17 ноября до 9 часов утра 18 ноября.

«Желтый» уровень объявили по всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ивановской и Калужской областей.

В Московском регионе в ночь на 18 ноября будет плюс 2-4 градуса. Ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.