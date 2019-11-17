РИАМО - 17 ноя. В Москве появится инженерный центр, где будут производить трамваи и разрабатывать инновационные технологии в области транспорта на электротяге, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В центре на базе Краснопресненского трамвайного депо будут производить и обслуживать трамвайные вагоны, а также проводить разработки в сфере пассажирского электротранспорта. При этом новые ИТ-решения необходимы для дальнейшего совершенствования транспорта.

«Самое главное ядро – это даже не колеса и не, скажем, сидения или еще что-то, а именно ИТ-решения, информационные технологии и различного рода электротехнические устройства. Это очень важная составляющая, базовая, и в автобусах, электробусах, и в поездах метро, и в трамваях. Это очень важная история», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Электротранспорт – самый популярный у жителей города. В метро ходят поезда «Москва», по улицам курсируют электробусы и трамваи «Витязь-Москва», а по Московским центральным диаметрам пассажиров скоро будут ездить новейшие электропоезда «Иволга».