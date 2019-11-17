РИАМО - 17 ноя. Центры госуслуг и флагманские офисы «Мои документы» столицы приглашают москвичей на бесплатные мастер-классы, лекции и семинары с 18 по 24 ноября, все желающие смогут узнать, как открыть свой магазин, управлять проектами и обучиться компьютерной грамотности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всю неделю в центрах «Мои документы» будут проходить мастер-классы по компьютерной грамотности. Горожан научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, расскажут обо всех электронных услугах, существующих на сегодняшний день. Регистрация на мастер-класс не требуется», – говорится в сообщении.

В центре госуслуг района Беговой (улица Правды, дом 33) 18 ноября состоится мастер-класс по посадке кедра. Участники узнают, как вырастить это дерево в квартире, правильно пересадить в открытый грунт, когда ждать урожая орешков.

Во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 19 ноября пройдет семинар для желающих работать в сфере услуг для детей. 20 ноября в центр «Мои документы» района Северное Измайлово (улица 15-я Парковая, дом 40б) приглашают всех, кто хочет научиться пользоваться терминалом «Мосэнергосбыта» и правильно снимать показания счетчиков воды.

Во флагманском офисе на Пресненской набережной (дом 2, 1-й этаж) пройдет первое занятие из цикла для предпринимателей «Открой свой бизнес! Сфера «розничная торговля». Оно будет посвящено открытию магазина. В этот же день там пройдет семинар «Как найти клиентов для бизнеса в Instagram».

Флагманский офис «Мои документы» в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 21 ноября приглашает всех желающих на семинар «Как измерить уровень удовлетворенности пациента?». На мероприятии можно будет узнать о программах лояльности в медучреждениях, способах измерения удовлетворенности пациентов и системе сбалансированных показателей.

А 23 ноября во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) состоится семинар об интернет-образовании. Слушателям расскажут, как получить знания в интернете и применить их на практике. Затем пройдет семинар для начинающих предпринимателей, на котором пояснят, когда можно или нельзя обойтись без услуг бухгалтера. А затем всем желающим расскажут о развитии бизнеса в Instagram.

Там же 24 ноября пройдет встреча, на которой можно будет узнать о современных методиках управления проектами. Всем желающим расскажут, как вести переговоры с подрядчиками и заказчиками, составлять план проекта и распределять задачи.

На некоторые семинары и лекции требуется предварительная регистрация.