РИАМО - 17 ноя. Из-за дорожной аварии на Волгоградском проспекте в сторону центра столицы перекрыты три полосы для движения транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Произошло ДТП в районе дома 181, корпус 1, по Волгоградскому проспекту. В сторону центра перекрыты три полосы из четырех», – говорится в сообщении.

Столичным водителям порекомендовали объезжать место аварии.

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