РИАМО - 17 ноя. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Крекшино новой Москвы, из здания эвакуировались 15 человек, возгорание ликвидировали прибывшие пожарные расчеты, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в СНТ «Крекшино ВВЦ», дом 5 (поселок Крекшино, поселение Марушкинское) поступило в 11:32.

«Пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать загорание личных вещей и мебели на балконе и внутри квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия расчетов 15 человек самостоятельно покинули здание», – говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.