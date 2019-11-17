РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В городском округе Подольск на автотрассе А-107 образовалась почти двухкилометровая пробка в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 12:35 на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Помимо этого, в левом ряду на Октябрьском проспекте, у автобусной остановки «Школа №18» произошло ДТП. Движение затруднено на Октябрьском проспекте, улицах Кирова, проспект Ленина, Матросская, Большая Серпуховская и других.