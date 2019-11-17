РИАМО - 17 ноя. На юге Москвы неизвестные совершили разбойное нападение на постояльца отеля и похитили 100 тысяч долларов, которые он прятал в вентиляционном коробе, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ

Инцидент произошел в здании отеля на Новоданиловской набережной в Донском районе.

«Двое неизвестных в ходе распития спиртного связали генерального директора кожаным ремнем, после чего избили его. Злоумышленники похитили его сотовый телефон, а также находившиеся в вентиляционном коробе денежные средства в сумме 100 тысяч долларов США. Мужчина хранил деньги для покупки недвижимости в Москве», – сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.