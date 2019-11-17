РИАМО - 17 ноя. Утренние туманы в Москве и Подмосковье, а также морось и низкая облачность стали причиной задержки и отмены более 20 рейсов в столичных аэропортах, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Южный ветер принес в Московский регион очередную порцию тепла, что и стало причиной адвективных туманов. На данный момент ситуация меняется к лучшему. Аэропорты работают в штатном режиме. Видимость улучшается, но пасмурная погода будет преобладать до середины дня», – говорится в сообщении

В воскресенье температура воздуха будет аномально теплой для второй половины ноября, в течение дня она превысит климатическую норму на 3-5 градусов.

Также есть большая вероятность того, что вечером туман снова укроет столицу на ночь.