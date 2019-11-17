РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает в Подольске поиски двух подростков, пропавших более трех недель назад, в настоящее время проводится инфопоиск, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Подростки Елизавета Брыкова и Борис Топорков пропали в Подольске 24 октября. Их поиском занимались сотрудники полиции, а также поисковый отряд «Лиза Алерт». В настоящее время поиски продолжаются.

«Внимание! Помогите найти подростков! В Подольске пропали 16-летние Елизавета Брыкова и Борис Топорков. Их местонахождение неизвестно с 24 октября. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просим сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112», - говорится в сообщении.

Подростки могут находиться в любом городе. Поисковому отряду нужны добровольцы. В настоящее время проводится информационный поиск.