РИАМО - 17 ноя. Городская вертикальная ферма «РусЭко», когда выйдет на полную мощность, сможет обеспечить более 30% потребления свежей зелени в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это серьезное производство (вертикальная ферма «РусЭко» по выращиванию зелени - ред.) будет обеспечивать 17% потребления этой продукции в Москве. А когда выйдет на полную мощность, я думаю, это больше 30%», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что фабрика также выделяет кислород, как средний столичный парк.

«То есть, это выгодно с точки зрения экологии – замкнутый цикл воды, минимальное потребления тепла и электроэнергии. Самое главное – это стабильная, свежая продукция в шаговой доступности от потребителя», – добавил мэр.

Городская вертикальная ферма «РусЭко» открылась на Каширском шоссе в зданиях бывшей табачной фабрики. Основным отличием вертикальной фермы от традиционных тепличных хозяйств является многоярусное размещение выращиваемых растений, обеспечи­вающее максимальную эффективность использования площадей. Один квад­ратный метр вертикальной фермы приносит в десять раз больше урожая по сравнению с классической теплицей.

Инвестиции в научные исследования, строительство и запуск производства за 1,5 года составили порядка 5 миллиардов рублей.