РИАМО - 17 ноя. Мужчина выстрелил в голову оппоненту из травматического пистолета в ходе конфликта во время распития алкоголя на юге Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Южное.

«Неизвестный после совместного распития спиртных напитков с безработным мужчиной в ходе ссоры выстрелил из травматического пистолета ИЖ 79-9Т ему в область головы, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело.