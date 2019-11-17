РИАМО - 17 ноя. На крупнейшем кинофестивале American Film Market в Санта-Монике столичные кинокомпании представили фильм, сериалы и мультфильмы под брендом Created in Moscow, заключены контракты на показ в 50 странах мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Американский кинорынок показал, что наше кино во всем мире интересно не только как фестивальный продукт, но и как коммерческий проект. За время работы American Film Market московские кинокомпании провели около 300 встреч с представителями крупнейших дистрибьюторов и кинорынков», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что свыше 50 встреч столичные кинокомпании провели с представителями Китая и США, порядка 40 – с немецкими дистрибьюторами, по 20 – с представителями Франции, Испании и Латинской Америки. Особенно отличились анимационные студии города, которые поставили рекорд по сделкам на кинофестивале.

Всего для участия в мероприятии были отобраны 17 компаний. Кинопроизводители Москвы на American Film Market продемонстрировали более 50 проектов.