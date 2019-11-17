РИАМО - 17 ноя. В Одинцовском городском округе следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в результате отравления неизвестной жидкостью, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Тела двух мужчин обнаружили в воскресенье в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа. В городскую больницу доставили троих мужчин, один из которых скончался при оказании медицинской помощи. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой потерпевшие употребили», – говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия следователи изъяли бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой будет направлено на химическую экспертизу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.