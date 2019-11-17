РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Воспитанница юнармейского отряда школы №18 Подольска отправилась в тур по местам боев Великой Отечественной войны по Европе, сообщается в группе «Юнармия | городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармеец из подольского отряда «Память» школы №18 имени Подольских курсантов Валерия Михайлова 15 ноября отправилась в тур по европейским местам Великой Отечественной войны. Она посетит Польшу, Чехию и Берлин», - говорится в сообщении.

Европейский тур - это награда за призовое место в юнармейском конкурсе волонтеров. Проект Михайловой «Чужих не бывает» занял третье место в Московской области.