РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. На автодороге по улице Хуторская в деревне Федюково городского округа Подольск устранили ямы по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы в деревне Федюково. Он отметил, что на въезде на Шоссейную улицу с улицы Хуторской имеются ямы на автодороге уже на протяжение трех лет.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автодороги микрорайона Стрелковский. Сообщаю, что дорога в деревне Федюково на улице Хуторская является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал замглавы администрации городского округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.