РИАМО - 17 ноя. В середине следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки, но снега пока не прогнозируется, метеорологическая зима наступит с опозданием на 11 дней, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник и вторник регион будет находиться в зоне фронтальной системы, сопровождаемой плотными слоистыми облаками, локальной моросью, туманами и густыми дымками. При этом температура будет на 4-6 градусов теплее климатической нормы.

«В среду усилится восточный вектор ветра, несущий из глубины евразийского континента более сухой и холодный воздух, в результате чего наметится обратный суточный ход температуры: под утро сохранятся слабоположительные значения (плюс 1-3 градуса). Днем столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а вечером ударят легкие заморозки и на дорогах местами образуется слабая гололедица», – говорится в сообщении.

21 ноября в Москве с опозданием на 11 суток наступит метеорологическая зима, температура вернется в климатическую норму. Арктический антициклон до конца предстоящей недели обеспечит в регионе малооблачную и очень сухую погоду.

Также ожидается переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений – ночью прогнозируется минус 2 – минус 7 градусов, к выходным до минус 5 – минус 10, днем от 0 до минус 5 градусов, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Снег в Московском регионе пока ждать не стоит: скорее всего, он пойдет только с наступлением календарной зимы.

Прогноз погоды на вторую половину ноября>>