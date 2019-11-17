РИАМО - 17 ноя. Благоустройство станции Аникеевка Рижского направления МЖД (МЦД-2 «Курско-Рижский») идет полным ходом, на остановочном пункте ведутся работы по монтажу погодного модуля и обшивке фасада кассового блока, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Работы по благоустройству станции Аникеевка будут полностью завершены к запуску Московских центральных диаметров. Покрытие платформы было полностью заменено на новое. На ней появилась световая полоса безопасности. К общему стилю МЦД были приведены лавочки и урны. На станции также появились обновленные колонны экстренного вызова, благодаря которой можно связаться с диспетчерским центром», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

На станции уже полностью заменили освещение, установили тактильную плитку для маломобильных пассажиров. Также произведена замена ограждения и налажена работа системы громкоговорящей связи.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года, таким образом общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

К запуску МЦД на территории Курского, Савеловского и Белорусского вокзала, а также вблизи них, будет установлено 290 элементов дополнительной навигации. На Савеловском вокзале поезда МЦД будут прибывать на путь 2 и 3а, на Белорусском вокзале – 1, 2, 7 и 8 пути, на Курском – на 3, 4, 10 и 11 пути. Указатели разместят в вестибюлях вокзалов и на платформах, а также около вокзалов и при выходах со станций метро.

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