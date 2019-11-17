РИАМО - 17 ноя. Деревянное здание загорелось в Новопетровском проезде столицы, огонь ликвидировали на площади порядка 20 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«16 ноября 2019 года в 23:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. По данному адресу в 23:57 пожарные успешно ликвидировали пожар», – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном строении. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули горящее строение. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.