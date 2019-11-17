РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» навестили постояльцев Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов городского округа Подольск и вручили им книги и угощения, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» 16 ноября навестили корпус №4 Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Чтобы не мешать друг другу, разделились: ребята пошли на второй этаж к мужчинам, а девочки - на четвертый к «своим бабушкам», - говорится в сообщении.

Волонтеры принесли постояльцам дома-интерната новые книги, молитвословы, небольшие угощения. Бабушки делились новостями, показывали подарки и свои семейные фотографии. Посещение прошло спокойно и радостно.