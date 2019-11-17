РИАМО - 17 ноя. Пять человек отравились после распития неизвестной жидкости в подмосковном Одинцове, двое из них погибли, еще три человека находятся в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двое скончались, трое находятся в больнице в результате отравления неизвестной жидкостью в Одинцове», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.