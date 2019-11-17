РИАМО - 17 ноя. Утром в воскресенье в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали почти 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано шесть рейсов. В аэропорту Домодедово задержали семь рейсов, два отменили. В Шереметьеве задерживаются три прилета и вылета.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.