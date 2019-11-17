РИАМО - 17 ноя. Победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» приняли участие в гала-концерте стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена» на Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Президентом фонда «Новые имена» является народный артист России Денис Мацуев.

«В этом году фонд «Новые имена» получил грант президента России на региональные программы. В 16 субъектах РФ были проведены прослушивания и отобраны самые талантливые ребята. Эксперты фонда провели прослушивания в нескольких городах Московской области и отобрали лучших из лучших», – сказала советник губернатора региона по культуре Нармин Ширалиева.

Она уточнила, что десять учеников школ искусств Московской области получили грант губернатора в размере 1,5 миллионов рублей на индивидуальную программу обучения, 15 ребят стали стипендиатами фонда «Новые имена».

После гала-концерта состоялось открытие мультимедийной выставки «Фестивали искусств Подмосковья».

В рамках Санкт-Петербургского культурного форума министр культуры Московской области Елена Харламова презентовала проект «Музея-усадьбы Даровое Ф.М. Достоевского» в Зарайске. Он будет реализован во исполнение указа президента России Владимира Путина о подготовке к празднованию 200-летия писателя.

В состав музея Достоевского войдут усадьба, где писатель провел детские годы, деревня Даровое, «Маменький пруд», липовая и Федины рощи, сад.

«Самое главное при сохранении, воссоздании и музеефикации усадьбы Даровое максимально учесть интересы местного населения и экспертные мнения достоевсковедов. Сохранить исторический ландшафт и строго соблюдать устанавливаемые охранные зоны, а также сделать «Музей-усадьбу Даровое Ф.М. Достоевского» инвестиционно привлекательным», – отметила Харламова.

Также в Санкт-Петербурге «Зарайский кремль» и музей имени Бахрушина заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен выставками, совместную организацию музыкальных, литературных, театральных вечеров, круглых столов, экскурсий для знакомства с памятными и историческими местами Москвы и Зарайска, а также с бахрушинским наследием.