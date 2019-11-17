РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. На улице Заводская в микрорайоне Климовск городского округа Подольск по просьбе жительницы отремонтировали просевший асфальт на тротуаре, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар в микрорайоне Климовск. Она отметила, что на пешеходной дорожке по улице Заводская у дома №4в просело асфальтовое покрытие.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу строительства тротуара на автодороге в микрорайоне Климовск. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара выполнены», - сказал замглавы администрации городского округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.