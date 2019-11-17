РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 ноя. На дне открытых дверей в роддоме Королева будущим родителям рассказали о медучреждении, оформлении документов для ребенка, мероприятие посетили около 150 человек, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

На дне открытых дверей заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Шахназарян рассказал об учреждении, представил собравшимся медицинский персонал, презентовал подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который по решению губернатора Московской области вручается роженицам в подмосковных роддомах и перинатальных центрах с 1 сентября этого года.

«На день открытых дверей в Королевский родильный дом 16 ноября пришли почти 150 будущих мам и пап», - сказал собеседник агентства.

Сотрудник органа ЗАГС рассказала об услугах, которые могут получить молодые мамы, находясь в стенах родильного дома, чтобы уже при выписке иметь на руках полный пакет необходимых документов для малыша.