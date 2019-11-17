РИАМО - 17 ноя. Конфликт с поножовщиной произошел между водителем и пешеходом в Мытищах, нападавшего задержали полицейские, пострадавший скончался, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«16 ноября 2019 года днем в городском округе Мытищи на проезжей части дороги между 68-летним водителем автомашины и 43-летним пешеходом произошел конфликт. В результате водитель нанес пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Его допрашивает следователь.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, конфликт между мужчинами произошел на улице Коминтерна.

Водителю может грозить до 20 лет лишения свободы.