РИАМО - 17 ноя. В городском округе Балашиха произошел лесной пожар на площади 0,01 гектара, возгорание ликвидировано, угрозы населенным пунктам нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В 11:45 16 ноября от диспетчера РДС ГАУ Москвской области «Центрлесхоз» поступила информация о возникновении очага лесного пожара (низовой) в Ногинском лесничестве, Озерное участковое лесничество, квартал – 37, выдел – 6.

«Очаг обнаружен наземным патрулированием в 5 километрах от СНТ «Безменково», городской округ Балашиха. Площадь пожара составляет 0,01 гектара. В 13:10 – локализация пожара на площади 0,01 гектара», - говорится в сообщении.

В 15:55 возгорание удалось ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения не требовалась.