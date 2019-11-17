РИАМО - 17 ноя. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, температура воздуха днем будет до плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион продолжает находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 5-7, по области - 4-9 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%. Геомагнитный фон в воскресенье прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Регион находится под влиянием антициклона, что скажется на характере погоды: облаков будет немного, температурный и кислородный режимы благоприятные. Для большинства метеозависимых, а также людей, не связывающих состояние своего здоровья с погодой, это комфортные внешние условия. Следует эти погожие дни посвятить активному отдыху на природе, прогулкам в парках.

«Фон атмосферного давления по-прежнему остается высоким, что может сказываться на самочувствии - в первую очередь могут реагировать лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипо- и гипертоники, перенесшие в недавнем прошлом инфаркт миокарда, страдающие частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией. Желательно контролировать артериальное давление, принимать лекарственные препараты, рекомендованные врачом, стараться соблюдать режим труда и отдыха, если позволяет самочувствие, больше бывать на свежем воздухе», - добавляют синоптики.