РИАМО - 16 ноя. На территории Троицкого и Новомосковского округов столицы в течение 2020-2022 годов планируется ввести в эксплуатацию порядка 8 миллионов квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«За 10 месяцев текущего года уже введено почти 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 1,1 миллиона «квадратов» — жилье», - отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что в ноябре в новой Москве планируют ввести около 225 тысяч квадратных метров, из которых около 160 тысяч квадратных метров - жилье, порядка 64 тысяч квадратных метров - социальные и промышленные объекты.

По словам Жидкина, в текущем году в новой Москве построят порядка 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

«В ближайшие годы объемы ввода как жилой, так и коммерческой недвижимости в ТиНАО будут расти. За период с 2020 по 2022 год в ТиНАО введем не менее 8 миллионов «квадратов», - добавил руководитель департамента развития новых территорий Москвы.