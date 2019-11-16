РИАМО - 16 ноя. В подсобном помещении магазина на улице Лазо в Москве произошел пожар на площади 20 квадратных метров, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Наши подразделения выезжали по адресу: улица Лазо, дом 18, корпус 2. Там произошло возгорание на первом этаже в подсобном помещении на площади около 20 квадратных метров. По прибытию возгорание успешно было ликвидировано пожарными», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших при возгорании не поступала.