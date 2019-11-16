РИАМО - 16 ноя. В столице прошел VI Московский слет вожатых, на котором назвали имена лучших десяти вожатых этого года в номинациях «Открытие» и «Профи», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В слете приняли участие более тысячи человек из разных регионов России.

«Вожатые отвечают за здоровье и безопасность детей, поэтому их подготовке уделяется особое внимание. Шесть лет на базе «Мосгортура» работает Центральная школа московских вожатых, которая готовит профессионалов для работы с детьми в лагере, в том числе с детьми-сиротами и детьми с инвалидностью. При этом мы повышаем квалификацию вожатых и после прохождения курса обучения», - сказала гендиректор «Мосгортура» Инна Голубева.

В номинации «Открытие» принимали участие те, кто впервые работал с «Мосгортуром», а в номинации «Профи» - вожатые, ранее помогавшие в организации смен. Всего в конкурсе участвовали 159 человек. Победителями стали 10 человек.

Среди новичков выиграли Лада Гусельникова, Софья Есауленко, Елизавета Ибрагимова, Ольга Кондрашова и Юлия Маслова. Лучшими профессионалами стали Анна Дикая, Павел Ильинский, Алексей Парфений, Анастасия Петрова и Анна Спиридонова.

Для участников слета прошли мастер-классы, воркшопы, интеллектуальный конкурс, фестиваль танцев и конкурс короткометражек, которые вожатым помогли подготовить профессионалы в области киноиндустрии.