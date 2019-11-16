РИАМО - 16 ноя. Пьяный мужчина напал на оппонента с ножом в ходе ссоры в СНТ «Пирогово» городского округа Мытищи, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 15 ноября в 05:36 от дома в СНТ «Пирогово» городского округа Мытищи бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения.

«За совершенное преступление задержан знакомый пострадавшего 1983 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре причинил ножевое ранение мужчине», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».